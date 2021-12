Wetter : Glätte, Schnee und einzelne Sturmböen im Nordosten

Der Nordosten muss sich am Mittwoch auf Glätte, Schnee und einzelne Sturmböen einstellen.

Schwerin | Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in Vorpommern zum Teil mit Dauerfrost zu rechnen. An der Küste komme es zu Windböen. Auf Rügen seien zum Teil Sturmböen möglich. Gegen Abend könne es in Mecklenburg durch Schnee und überfrierende Nässe erneut zu glatten Straßen kommen. Am Donnerstag ist dem DWD zufolge mit bis zu zwei Zentimetern ...

