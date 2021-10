Kriminalität : Gestohlener Tresor entnervt Dieb: Einbruch aufgeklärt

Ein Restaurant-Einbrecher hat in Stralsund einen Tresor mit Bargeld gestohlen, den stabilen Behälter dann aber nicht geöffnet bekommen.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, wurde der 46-jährige Dieb inzwischen ermittelt. Er hat den Einbruch vom 7. Oktober auch gestanden. Zeugen hatten den Ermittlern demnach Hinweise auf den Täter gegeben. Der Mann führte die Ermittler inzwischen auch zu der Stelle, an der er den gestohlenen Tresor versteckt hatte. In dem Wertgelass wa...

