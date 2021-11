Energie : Genehmigung für Nord Stream 2: Gericht verhandelt DUH-Klage

An mehreren Schauplätzen wird um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 gerungen. Unweit des deutschen Anlandepunktes der Leitung wird nun vor Gericht über eine Klage verhandelt. Hintergrund ist der Klimaschutz.

Greifswald | Eine Streitfrage um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wird am Dienstag vor Gericht erörtert. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald stehen sich in einer mündlichen Verhandlung die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und das Bergamt Stralsund gegenüber (Az.: 5k588/20OVG). Die Behörde hatte Anfang 2018 den Bau und Betrieb der Pipeline genehmigt. Die Umw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.