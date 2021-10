Polizei : Gemälde in Schließfach entpuppen sich als vergessene Drucke

Mehrere Gemälde in einem Schließfach haben die Bundespolizei in Rostock beschäftigt. Unklar war, wie wertvoll die Bilder wirklich sind. Letztlich nicht viel - und der Besitzer hatte wohl nur vergessen, sie abzuholen.

Rostock | Ein Bilderfund hat die Bundespolizei in Rostock vorübergehend zu Kunstdetektiven werden lassen - und sich dann als fast wertlos entpuppt. Wie Bundespolizeisprecher Frank Schmoll am Montag sagte, waren in einem Schließfach am Bahnhof in Rostock-Warnemünde 16 Gemälde gefunden worden, deren Herkunft zunächst unklar war. Eine Bahnmitarbeiterin hatte das S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.