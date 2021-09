Kriminalität : Gegen den Bundestrend: Weniger Gewalt gegen Polizisten in MV

Die Gewalt gegen Polizisten hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr entgegen dem Bundestrend abgenommen.

Wiesbaden | Die Zahl der registrierten Fälle sank im Vergleich zu 2019 von 1750 auf 1518, wie das Innenministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Auch die Zahl der Opfer sank demnach von 820 auf 696. Der Anteil der Polizisten an allen Gewaltopfern machte damit 4,6 Prozent aus, wie es hieß. Nach Worten von Innenminister Torsten Renz (CDU) ist der Rückgang...

