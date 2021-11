Tarife : GEW im Nordosten ruft Mitglieder zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mecklenburg-Vorpommern hat Mitglieder an Schulen und Hochschulen zu Arbeitsniederlegungen am 23. November aufgerufen.

Schwerin | Zuvor hatte es im Tarifstreit zwischen Gewerkschaften und Bundesländern bereits Warnstreiks in der Landesverwaltung im Nordosten und an Kliniken im Nordosten und in Schleswig-Holstein gegeben. „Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 8. Oktober 2021 mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) über eine Gehaltserhöhung für die Tarifbeschäftigten...

