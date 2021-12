Bildung : GEW beklagt unzureichendes Corona-Management

Die Bildungsgewerkschaft GEW betrachtet das Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern mit Sorge und übt Kritik an der Arbeitsweise einzelner Gesundheitsämter.

Schwerin | So habe es Rückmeldungen gegeben, dass diese Genesenennachweise bereits vor der Freitestung am fünften Tag verschickt haben sollen. „So etwas darf nicht passieren!“, betonte GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Freitag in Schwerin. Sie forderte von den zuständigen Ämtern sicherzustellen, dass positiv getestete Kinder, Jugendliche und Erwachsene sow...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.