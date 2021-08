Kriminalität : Fußfessel abgeschaltet: Täter gefasst und wieder frei

Ein Sexualstraftäter hat sich nach wenigen Tagen seiner Fußfessel entledigt - und eine große Suche ausgelöst. Dank Zeugen wurde der Mann gefasst. Nun soll er mit neuer Fußfessel „noch eine Chance“ bekommen.

Stralsund | Ein Sexualstraftäter hat in Vorpommern wenige Tage nach der Entlassung seine elektronische Fußfessel deaktiviert und damit eine groß angelegte Fahndung ausgelöst. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, wurde der 57-Jährige am frühen Morgen nach knapp 20 Stunden widerstandslos auf offener Straße in Stralsund gefasst. Ein Passant ...

