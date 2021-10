Brände : Frauen schwer verletzt: Polizist unter Totschlagverdacht

Ein Polizist soll in Neubrandenburg zwei Frauen misshandelt und Feuer in ihrer Wohnung gelegt haben. Nachbarn holten rechtzeitig Hilfe. Der Polizist flüchtete, wurde aber gefasst. Das Motiv ist noch unklar.

Neubrandenburg | Ein Polizist aus dem Landkreis Rostock soll am Montag in Neubrandenburg zwei Frauen misshandelt und in deren Wohnung ein Feuer gelegt haben. Der 56-Jährige wurde in der Nacht an seinem Wohnort festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Frauen wurden schwer verletzt...

