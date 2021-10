Fotografie : Fotografin Evelyn Richter im Alter von 91 Jahren gestorben

Die Fotografin Evelyn Richter ist tot.

Leipzig | Wie das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig am Dienstag mitteilte, starb sie am 10. Oktober im Alter von 91 Jahren. Richter galt als Chronistin der Lebens- und Arbeitswelten in der DDR. Sie porträtierte Menschen in Alltagssituationen, fotografierte aber auch Stadtlandschaften, die Tristesse und Verfall im Arbeiter-und-Bauern-Staat dokumentie...

