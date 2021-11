Brände : Feuer in Mehrfamilienhaus: Verdächtiger auf der Flucht

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte fahndet nach einem Mieter, der Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben und dann geflohen sein soll.

Groß Teetzleben | Ein Nachbar habe den 26-jährigen Mann am Freitagabend gesehen, wie er mit mehreren Taschen aus dem Haus weggelaufen war, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg. Die Suche nach dem Flüchtigen sei bisher erfolglos geblieben. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr die Bewohner des betroffenen Treppenhauses mittels Drehl...

