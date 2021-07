Brände : Feuer auf 17 Hektar Wald und Feld auf Usedom gelöscht

Ein Brand auf 17 Hektar Feld und Waldfläche bei Mellenthin auf Usedom ist nach einigen Stunden gelöscht worden.

Dewichow | Zunächst fing ein Stoppelfeld am Donnerstagnachmittag Feuer, dann griffen die Flammen auf andere Feldteile und den Wald über, wie die Polizei mitteilte. Bis Mitternacht seien die Flammen vollständig gelöscht gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Starker Wind hätte die Arbeiten erschwert, hieß es. Der Einsatz dauerte am Morgen an. Den...

