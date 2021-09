Agrar : Fast 7000 Besucher zum Auftakt der 30. Agrarmesse MeLa

Die 30.

Gülzow-Prüzen | Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung (MeLa) in Mühlengeez (Landkreis Rostock) hat an ihrem ersten Messetag rund 6800 Besucher begrüßen können. „Das sind etwa zwei Drittel der Gäste wie in vorherigen Jahren, das ist ein guter Auftakt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern Martin Piel am Freitag in Mühlengeez....

