Kriminalität : Falsche Töchter: Polizei warnt vor neuer Trickbetrugsmasche

Die Polizei in Neubrandenburg warnt vor einer neuen Masche beim Trickbetrug.

Neubrandenburg | Dabei melden sich Betrüger über soziale Medien als angebliche Kinder bei Elternteilen, geben vor, eine neue Telefonnummer zu haben, und bräuchten dann Geld, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte. In zwei Fällen in einem Dorf bei Stavenhagen und in Malchow sei diese Masche bereits geglückt. Dabei haben sich Betrüger via Whats...

