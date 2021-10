Unfälle : Fahrradfahrer stoßen zusammen: 20-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem in die falsche Richtung fahrenden Radfahrer ist ein 20-jähriger Radler in Neubrandenburg schwer verletzt worden.

Neubrandenburg | Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitagnachmittag auf einem Radweg unterwegs. Dort stieß er mit einem 18-Jährigen zusammen, der denselben Radweg unerlaubter Weise in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide stürzten. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

