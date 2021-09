Tourismus : „Es ist zu voll“: Studie zeigt Schattenseiten des Tourismus

Der Tourismusboom in Mecklenburg-Vorpommern hat auch negative Auswirkungen. Nun zeigt eine Studie, wie sehr die Einheimischen genervt sind.

Kühlungsborn | Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sehen die große Zahl von Urlaubern in ihrem Bundesland nicht nur positiv. Das zeigt eine Studie zur Akzeptanz des Tourismus, die am Mittwoch in Kühlungsborn im Rahmen der MV-Tourismustage vorgestellt wurde. Demnach sieht die Mehrheit der Menschen zwar positive Effekte - etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.