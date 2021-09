Wahlen : Erste Fraktionstreffen nach Wahl: SPD lädt zu Sondierungen

Die Wahlpartys sind vorbei, jetzt beginnt die Arbeit für die Landtagsabgeordneten. Die Fraktionen kommen zusammen, um ihre Führungen zu wählen. Beim Wahlverlierer CDU dürfte es spannend werden. Doch auch mit ihm will die SPD über Koalitionen reden.

Schwerin | An Tag zwei nach der Landtagswahl kommen die Abgeordneten mehrerer Fraktionen in Schwerin zu ersten Beratungen zusammen. Neben den schon vor der Wahl im Parlament vertretenen Fraktionen von SPD, Linke und CDU nehmen am Dienstag auch die Grünen ihre Arbeit auf. Sie haben nach fünf Jahren den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag geschafft. Bei den Tre...

