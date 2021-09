Kriminalität : Erneut Wohnmobil-Diebstahl im Osten Mecklenburg-Vorpommerns

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ist erneut ein Wohnmobil gestohlen worden.

Neubrandenburg | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, verschwand das Campingfahrzeug in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen im Vogelviertel in Neubrandenburg. Der Besitzer habe das zwei Jahre alte Fahrzeug am Montag auf einem Parkplatz an einem Einkaufsmarkt abgestellt, kurz nach Mitternacht habe er es dort nicht mehr gefunden. Das Fahrzeug sei h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.