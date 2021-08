Gesundheit : Eltern besorgt über Alkohol- und Drogenkonsum ihrer Kinder

Homeoffice und Homeschooling haben den Blick der Eltern auf den Lebenswandel ihrer Kinder geschärft und zuweilen auch bedenkliches Verhalten zutage gefördert.

Schwerin | Wie die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen in Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte, hat sich der Anteil besorgter Eltern, die sich an Suchtberatungsstellen im Land wandten, im ersten Corona-Jahr mehr als verdoppelt. Während 2019 noch 14,2 Prozent der Hilfe suchenden Angehörigen Eltern waren, seien es im Jahr 2020 schon 31,2 Prozent gewes...

