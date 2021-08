Notfälle : Einjähriger übersteht Sturz aus sieben Metern Höhe

Ein einjähriger Junge hat in Greifswald den Sturz aus der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses nahezu unverletzt überstanden.

Greifswald | Das Kind sei in einem von der Mutter unbeobachteten Moment vermutlich über das Sofa auf die Fensterbank des offenen Fensters geklettert, teilte die Polizei am Freitag mit. Von dort sei es etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Polizei und Rettungskräfte seien im Einsatz gewesen, der Junge vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung ins Uniklinikum von G...

