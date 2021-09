Justiz : Eine Million Euro für Kampf gegen Hass und Kinderpornografie

Die Staatsanwaltschaften in Mecklenburg-Vorpommern werden mit einer Million Euro für den Kampf gegen Hasspostings und Kinderpornografie im Netz technisch aufgerüstet.

Schwerin | Unter anderem würden mit dem Geld aus einem Sonderprogramm Videovernehmungs- und Konferenztechnik sowie sogenannte Datenschleusen angeschafft, teilte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Donnerstag in Schwerin mit. Mit Datenschleusen können Datenträger auf Schadsoftware überprüft werden, ehe sie mit dem eigenen System in Berührung kommen. Str...

