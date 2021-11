Kriminalität : Einbrüche bei Tankstelle und Vermieter im Landkreis Rostock

Unbekannte sind im Landkreis Rostock bei einem größeren Ferienwohnungsvermieter und in eine Tankstelle eingebrochen.

Kühlungsborn | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, entstand bei den beiden Vorfällen in Kühlungsborn und Kröpelin ein Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen wurde bei dem Reiseunternehmen in Kühlungsborn vermutlich bereits am Wochenende ein Tresor aus der Verankerung gerissen und geöffnet. Hier sollen die Täter mindestens 5000 ...

