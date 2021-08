Kriminalität : Ein Verdächtiger nach Einbrüchen gefasst: 35-Jähriger flieht

Die Polizei hat nördlich von Neubrandenburg zwei mutmaßliche Einbrecher gestellt.

Zirzow | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, werden die beiden 35 und 37 Jahre alten Männer verdächtigt, tagsüber mehrfach in Wohnhäuser eingebrochen zu sein und dort unter anderem Schmuck und Bargeld gestohlen zu haben. Zuletzt wurden am Montag in Zirzow zwei solcher Einbrüche gemeldet, weshalb es nach Hinweisen eine gezielte Fahndung gab. Das Fluchtfa...

