Agrar : EU-Agrarpolitik: MV-Minister sieht Zeitplan in Gefahr

Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) pocht auf einen rechtzeitigen Abschluss der Verhandlungen zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP).

Schwerin | „Wir stehen unter enormen Zeit- und Entscheidungsdruck“, sagte Backhaus am Freitag nach der Agrarministerkonferenz in Dresden. Die Branche stehe vor einem deutlichen Umbruch: Klimaschutz und erhöhte gesellschaftliche Anforderungen an Tierwohl- und Umweltstandards, aber auch Seuchen wie die Afrikanische Schweinepest (ASP) hätten schon jetzt spürbare Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.