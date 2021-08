Fußball : Dynamo-Trainer Schmidt: „Nicht auf Gegner schauen“

Dynamo Dresden will sich vor dem brisanten Ost-Duell gegen Hansa Rostock ausschließlich auf die eigenen Stärken konzentrieren.

Dresden | „Wir wollen nicht die ganze Woche über den Gegner reden und wissen, was wir an unserer Mannschaft haben. Wenn wir unser intensives Spiel auf den Platz bringen, muss uns Rostock erstmal schlagen“, erklärte Trainer Alexander Schmidt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) treffen beide Aufsteiger zum Topspiel de...

