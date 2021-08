Fußball : Dynamo Dresden denkt nur an eigene Stärken

Dynamo Dresden ist derzeit nur schwer zu bezwingen. Am Samstag tritt der Tabellenzweite beim Mitaufsteiger Hansa Rostock an und will seine Serie ausbauen. Dabei setzen die Sachsen auch auf Top-Angreifer Christoph Daferner.

Dresden | Der Start in die 2. Fußball-Bundesliga ist Aufsteiger Dynamo Dresden mit zwei Siegen und einem Remis gelungen. Mit sieben Zählern rangiert das Team von Alexander Schmidt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. „Wir sind froh, dass wir die sieben Punkte haben. Wir wollen einfach dranbleiben, um das Punktepolster zu füllen. Die Tendenz ist aber gut“, erk...

