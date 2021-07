Behindertensport : Drese: Sensationelle MV-Quote bei Paralympics in Tokio

Zehn Sportlerinnen und Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern nehmen vom 24. August bis zum 5. September an den Paralympischen Spielen in Tokio teil.

Frechen | „Das ist eine sensationelle Quote und eine fantastische Auszeichnung für den Behindertenleistungssport in unserem Land“, sagte Sportministerin Stefanie Drese am Dienstag in Schwerin. Sie sei unglaublich stolz und freue sich riesig für die Nominierten. Das deutsche Team besteht insgesamt aus 134 Sportlerinnen und Sportlern in 18 Sportarten. Drese wü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.