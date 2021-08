Gesellschaft : Drese: Immer mehr Partner unterstützen Ehrenamtskarte MV

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich zufrieden gezeigt mit der Entwicklung der Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Inzwischen profitierten 3700 Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagierten, von den mit der Karte gewährten Vergünstigungen. „Wir sind vor einem Jahr mit etwa 60 Partnern gestartet, jetzt haben wir 220 Partner mit rund 570 Angeboten im gesamten Land“, teilte Drese am Montag in Schwerin mit. Die ersten Ehrenamtskarten waren am 17. ...

