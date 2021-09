Schulen : Digitales Klassenzimmer in Rostock eröffnet

Das Klassenzimmer von morgen können Besucher im Digitalen Innovationszentrum Rostock ausprobieren. Dort gibt es auch Roboter für den Unterricht.

Rostock | Eine Kamera, die den Lehrer verfolgt und den Unterricht live zu einem Kind nach Hause überträgt oder ein High-Tech-T-Shirt, das Knochen und innere Organe quasi am Lehrer zeigt: Ein „Digitales Klassenzimmer“, das am Montag im Digitalen Innovationszentrum Rostock (DIZ) eröffnet wurde, gibt Einblicke in moderne Technologien für Schulen. Neuartige Tafe...

