Kriminalität : Diebe stehlen länderübergreifend Zigarettenautomaten

Im Norden Brandenburgs und im Süden Mecklenburgs haben Unbekannte reihenweise Zigarettenautomaten samt Inhalt abgeschnitten und gestohlen.

Rechlin | Wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten, sind bisher mindestens sechs Fälle aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Ostprignitz-Ruppin und Uckermark bekannt geworden. In dem Zusammenhang fahndet die Polizei länderübergreifend nach einem dunklen Kombiwagen, der an mehreren Tatorten von Zeugen beobachtet wurde. Zwei der sechs Automaten seien i...

