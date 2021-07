Kriminalität : Diebe plündern wieder Firmenfahrzeuge an der Seenplatte

Unbekannte haben an der Mecklenburgischen Seenplatte wieder Firmentransporter aufgebrochen und ausgeräumt.

Waren (Müritz) | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, wurden drei solcher Fahrzeuge einer Firma aus der Baubranche in Waren an der Müritz und ein Transporter in Neubrandenburg geplündert. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter nachts in Waren den Zaun auf und stahlen unter anderem Schweißgeräte, Hochdruckreiniger und etliche Kabeltrommeln im Wert von...

