Gesundheit : Diakonie schließt Kita wegen gehäufter Corona-Infektionen

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen bei Kita-Kindern hat die Diakonie eine ganze Kindereinrichtung an der Mecklenburgischen Seenplatte geschlossen.

Waren (Müritz) | Es handelt sich um die Einrichtung „Kleine Strolche“ in Waren, in der 85 Kinder betreut werden, wie der Kita-Träger in Neustrelitz am Dienstag mitteilte. Nach dem Auftreten erster Infektionen bei den Ein- bis Sechsjährigen waren zuvor schon zwei der acht Gruppen geschlossen worden. „Wir bedauern die Schließung der Kita und sind uns der Belastungen ...

