Behörden : Deutschland-Fahne hängt verkehrt herum: Polizei ermittelt

Die Polizei in Greifswald ermittelt sozusagen in eigener Sache: Am Polizeihauptrevier ist am 3. Oktober die Deutschlandfahne verkehrt herum aufgehängt worden.

Greifswald | Leider sei die auf dem Kopf stehende Flagge am Feiertag zu spät aufgefallen, sonst wäre eine Korrektur umgehend veranlasst worden, teilte die Polizeiinspektion Anklam am Montag mit. Die Inspektion stellte zudem klar, dass die Beflaggung nicht durch Polizeimitarbeiter, sondern durch die Staatliche Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landes, SBL, umges...

