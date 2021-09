Energie : DUH: Wasserstoff via Nord Stream 2 ist ein „Luftschloss“

Die am Freitag fertiggestellte Ostseepipeline Nord Stream 2 darf aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nicht in Betrieb gehen.

Wyborg | „Nord Stream 2 ist und bleibt ein Megaprojekt, das die Abhängigkeit von fossilem Erdgas auf Jahrzehnte zementieren würde“, sagte der DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner am Freitag in Berlin. Besonders kritisch setzt sich die DUH mit dem Argument von Nord Stream 2-Befürwortern auseinander, die Pipeline könne in Zukunft auch Wasserstoff ...

