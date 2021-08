Wohnungspolitik : DDR-Altschulden aus Wohnungsbau schwinden nur langsam

Seit drei Jahrzehnten schleppen Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern Schulden aus dem DDR-Wohnungsbau mit. Weil der Bund nicht helfen will, greift das Land den Betrieben unter die Arme. Doch der Schuldenberg wird nur mühsam kleiner.

Schwerin | Trotz Sonderhilfen des Landes wird bei den Kommunen und kommunalen Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern die Last der DDR-Altschulden nur langsam geringer. Nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin liegen inzwischen 300 Anträge auf Gewährung von Landeshilfen zum Schuldenabbau vor. Aus dem im Vorjahr eingerichteten kommunalen Entschuldungs...

