Informationstechnologie : Cyberangriff: Lage in Kommunalverwaltungen stabilisiert sich

In den Kommunalverwaltungen in Schwerin und Ludwigslust-Parchim arbeitet man nach dem Cyberangriff Stück für Stück an alternativen Verfahren. Dabei steht jedoch die Frage im Raum, ob der Schaden hätte minimiert oder verhindert werden können.

Schwerin | In der Landeshauptstadt Schwerin und dem angrenzenden Landkreis Ludwigslust-Parchim hat sich die Lage nach dem Cyberangriff auf die kommunalen IT-Dienstleister am Freitag stabilisiert. Bezüglich der in der nächsten Woche nahenden Deadline für die Auszahlung der Sozialhilfe sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier am Mittwoch: „Wir gehen davon aus, das...

