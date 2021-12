Gesundheit : Corona-Neuinfektionszahl klettert weiter: Inzidenz bei 430

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern lässt keine Anzeichen für eine Entspannung erkennen.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Freitag 1215 Infektionsnachweise. Darin könnten allerdings auch Nachmeldungen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim enthalten sein, die aufgrund des IT-Angriffs von Mitte November erst jetzt eingepflegt werden könnten. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 430 nach 429,1 am Vortag und 382,6 am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.