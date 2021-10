Gesundheit : Corona-Inzidenz übersteigt Wert von 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat erstmals in diesem Herbst die Marke von 100 in Mecklenburg-Vorpommern überstiegen.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) registrierte am Sonntag 129 Nachweise von Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 76. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 102,5 nach 71,8 am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes stieg binnen einer Woche von 67 auf 80. Auf der Intensivstation lagen am So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.