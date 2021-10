Krankheiten : Corona-Ausbruch in Einrichtung: Mehrere Todesfälle

Mehrere Bewohner einer Pflegeeinrichtung der Volkssolidarität in Bad Doberan (Landkreis Rostock) sind im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch gestorben.

Bad Doberan | In den vergangenen zwei Wochen seien acht Bewohner in ein Krankenhaus gebracht worden, sieben seien gestorben, sechs davon im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, sagte die Geschäftsführerin des Seniorenzentrums „Am Tempelberg“, Jolanta Armbrecht, am Dienstag. „Es ist zu einem massiven Corona-Ausbruch in unserer stationären Einrichtung gekommen.“ ...

