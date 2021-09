Kommunen : Corona-Ampel auf „Grün“: Maskenpflicht in Schulen entfällt

Fünf Tage, nachdem die Rostocker Corona-Ampel wieder auf „Grün“ gesprungen ist, werden in der Hansestadt die vorgesehenen Erleichterungen in Kraft gesetzt.

Rostock | Fünf Tage, nachdem die Rostocker Corona-Ampel wieder auf „Grün“ gesprungen ist, werden in der Hansestadt die vorgesehenen Erleichterungen in Kraft gesetzt. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag berichtete, sind von Freitag an der Mund-Nasen-Schutz in Schulen und Horten nicht mehr zwingend erforderlich. Auch die erweiterten Testpflichten in zahlreichen...

