Auto : Chipmangel sorgt für Kurzarbeit bei Autozulieferern in MV

Der Chipmangel sorgt auch bei Autozulieferern in Mecklenburg-Vorpommern für Kurzarbeit.

Rostock | Nach Angaben des Branchenverbandes Automotive-MV gibt es derzeit in mehr als der Hälfte der Mitgliedsunternehmen Kurzarbeit oder sei beantragt, wie Verbandsvertreter Andreas Vietinghoff am Montag in Rostock sagte. Es sei ärgerlich: Erst hätten die Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten der Verbraucher für weniger Nachfrage gesorgt, so Vi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.