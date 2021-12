Kriminalität : Childhood-Haus Hamburg will Kindern sicheren Hafen bieten

In Hamburg ist am Montag das neue Childhood-Haus am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) eröffnet worden.

Hamburg | In dem Kompetenzzentrum für Kinderschutz sollen künftig Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen von Misshandlungen, sexualisierter Gewalt oder Vernachlässigung geworden sind, in kindgerechter Umgebung unter einem Dach untersucht, beraten und befragt werden. „Das Kind steht nun im Mittelpunkt mit all seinen Interessen, und dem haben die verschied...

