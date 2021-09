Landtag : CDU für Sondierungsgespräche mit Wahlsieger SPD in MV

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern steht nach der Niederlage bei der Landtagswahl generell für Sondierungsgespräche mit dem Wahlsieger SPD bereit.

Schwerin | Der Landesvorstand habe sich mit sehr großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Union unter bestimmten Bedingungen, die noch festgelegt würden, in Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten eintreten wolle, gab der amtierende Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg am Montag nach dem Treffen in Schwerin bekannt. „Der Ball liegt im Spielfeld bei der ...

