Wahlen : CDU-Spitzenkandidat Sack: Rot-rot-grüne Regierung verhindern

Die SPD unter Ministerpräsidentin Schwesig scheint bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag fast unbezwingbar. Das sieht auch Michael Sack so. Für den CDU-Spitzenkandidaten steht Mitregieren an erster Stelle.

Rostock | Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl, Michael Sack, hofft darauf, dass es am kommenden Sonntag zu keiner Mehrheit für eine rot-rot-grüne Regierung kommt. „Das ist mein großer Wunsch, dafür kämpfe ich jetzt“, sagte er am Dienstag bei einer Veranstaltung der „Ostsee-Zeitung“. „Das wäre für unser Land ...

