Landtag : CDU-Spitzenkandidat Michael Sack startet Wahlkampftour

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 26. September, Michael Sack, ist seit Montag auf Wahlkampftour.

Schwerin | Am Vormittag stellte er in Schwerin sein Tourgespann aus Auto und Info-Anhänger vor, am Abend sollte die Tour offiziell in Sacks Heimatstadt Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) starten. Mehr als 150 Termine sind bis zum Wahltag vorgesehen, wie Sack in Schwerin sagte. Dazu gehörten Treffen mit Vereinen, Firmenbesuche und Gespräche mit Bürgermeister...

