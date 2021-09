Gesundheit : CDU MV: Impfbereitschaft im Osten nicht generell kleiner

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), hat mit seinen Äußerungen zur geringeren Impfbereitschaft der Ostdeutschen in der eigenen Partei Widerspruch hervorgerufen.

Schwerin | „Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist in Ostdeutschland jedenfalls nicht flächendeckend kleiner als in anderen Regionen Deutschlands“, sagte der Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller, am Montag. Sich nicht impfen lassen zu wollen, sei keine ostdeutsche Angelegenheit. „Gerade in vielen esoterisch angehauchten westd...

