Umwelt : Bundespräsident Steinmeier übergibt Deutschen Umweltpreis

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an diesem Sonntag in Darmstadt den Deutschen Umweltpreis an eine Ökologin aus Hessen und einen Moorforscher aus Mecklenburg-Vorpommern überreichen.

Osnabrück | Den mit 500 000 Euro dotierten Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) teilen sich die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese und der Greifswalder Forscher Hans Joosten. Die Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt, Böhning-Gaese, sei bestrebt, Umweltveränderungen in Ökosystemen in den näch...

