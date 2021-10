Migration : Bundespolizei entdeckt 31 Flüchtlinge in Kleintransporter

Die Bundespolizei hat am Samstagmorgen in Boock unweit der deutsch-polnischen Grenze in einem Kleintransporter 31 Iraker aufgegriffen.

Boock | Den 19 Männern, 2 Frauen und 10 Kindern sei es teilweise nicht besonders gut gegangen, teilte die Bundespolizei mit. Die Kinder trugen demnach verschlissene, feuchte Schuhe. Die Füße waren zum Teil mit Alufolie eingewickelt und dadurch wund. Alle Flüchtlinge seien zur Bundespolizeiinspektion Pasewalk gebracht worden. Der polnische Transporter hatte...

