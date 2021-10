Gesundheit : Bürgertests bald kostenpflichtig: Nachfrage sinkt deutlich

Kurz vor dem Auslaufen der kostenfreien Corona-Bürgertests in Mecklenburg-Vorpommern am 11. Oktober lässt die Nachfrage nach.

Greifswald | In der Woche vom 12. April 2021 wurden laut dem ZEPOCTS-Portal mehr als 307.000 Tests vorgenommen, in der Woche vom 13. September waren es gerade einmal etwas mehr als 2000. Das Portal ist ein Forschungsprojekt der Universitätsmedizin in Greifswald und es sind längst nicht alle Teststellen zu einer Meldung an das Portal verpflichtet. Dennoch gibt es n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.