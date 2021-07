Wahlen : Bündnisgrüne: „Wir wollen in den Landtag“

Die Bündnisgrünen lassen die Frage einer möglichen Regierungsbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl am 26. September offen.

Schwerin | „Wir wollen eine Landtagsfraktion erkämpfen“, sagte Spitzenkandidat Harald Terpe der Deutschen Presse-Agentur. „Dann werden wir sehen, was wird.“ Es gehe darum, die Bündnisgrünen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wieder zu einer gestaltenden politischen Kraft und stark zu machen. Das gehe auch in der Opposition, so Terpe. Die jüngste Umfrage zu...

